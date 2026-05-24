Путин показал свою слабость 1 Сергей Мисюра

24.05.2026, 16:07

Кремль болезненно реагирует на удары по нефтянке РФ.

Это был не обычный, а точно уникальный обстрел. Россияне использовали все возможные на сейчас средства поражения. Крылатые ракеты: Х-101 с воздуха, Искандер-К с земли и Калибры с моря. Баллистические Искандеры пробили сегодня купол ПВО над Киевом. Цирконы из Крыма — также не были сбиты.

Главная «вишенка» обстрела — применение Орешника по моей Белой Церкви. Я живу в Белой Церкви, и все прекрасно слышал — прилет пустых болванок произошел по гаражному кооперативу совсем недалеко. По информации штурпаков — удар шел по нашему аэродрому. Но я вас уверяю, что это совершенно разные части города. Даже с погрешностью в несколько километров — между ними еще большее расстояние от любой погрешности.

Для чего все это было сделано, и почему аж 90 ракет было запущено — мне понятно. Ответ за наши удары, им реально больно наблюдать почти ежедневное выгорание мощностей нефтеперерабатывающих заводов, нефтеперекачивающих станций и линейно-производственных диспетчерских станций. И, соответственно, выгорание денег и возможностей масштабирования. И даже ремонта. Они понимают, что мы отбрасываем их в развитии нефтянки на годы назад. Построение одного резервуара на 50 000 тонн нефти занимает два-три года. Мы уже десятки их сожгли.

Второй момент — они пошли ва-банк. После комбинированного удара после 9 мая у них точно была политическая логика удара — из-за позорного разрешения провести свой парад на Красной площади. Обстреляли почти все области, безалаберно растянули обстрел почти на сутки по времени. Ничего не поражено, а главное — военные политически доложили, что ответили за парад бункерному деду. И ему не понравилось.

Сегодня было совсем другое планирование. Сегодня было такое ощущение, что сам Путин наблюдал за событиями, причем наблюдал онлайн. Это как на учениях, когда на центральную вышку полигона приехал верховный — у всех команда дать море огня. Начальник наблюдает. А так как все военное руководство будет на вышке — подготовка началась задолго до этой атаки.

И поэтому с военной точки зрения сегодня все было на более высоком уровне, чем предыдущая атака. Сначала Кинжалы на Старкон за нашей авиацией, чтобы она меньше крылатых ракет сбила. Затем Циркон между баллистикой — много баллистики. Паузы между залпами — они заряжали пусковые Искандеров. Дополнительные ракеты уже ждали рядом с пусковым, такого вообще не помню. Атака не растянута на сутки, все компактно, на три часа, с различными волнами и координацией.

Это очень высокий уровень подготовки и участия всех видов и родов войск.

Эту комбинированную атаку я действительно называю ва-банком, потому что подготовка к ней началась и делалась впервые за долгие годы при участии самого Путина. Именно он сделал обращение к нашим военным, именно он предупредил атташе других стран, что будет применение межконтинентальной баллистической ракеты. Это самый высокий уровень готовности — главполковник лично впрягается в комбинированную атаку. Показать охлосу — он еще может. Показать Китаю то же самое. На мир ему по барабану — охлосу и Китаю нужна картинка, что он не мальчик для битья.

Поэтому — ва-банк. Больше таких атак не будет до осени минимум. А после выборов в США будет еще лучше видно. Но и у нас до осени еще море работы по объектам, которые они все меньше могут защищать от наших дронов.

Еще один аспект поднимает эта атака. Россияне до сих пор нас не понимают. Они до сих пор надеются, что после таких атак и отключений света зимой мы будем майданить и выходить против власти. Что нас можно информационно раскачать, а не наоборот — объединить. И они раз за разом делают эту ошибку.

Сегодня утром только пророссийский олень может подумать, что нам надо останавливать войну и переставать друг друга бомбить.

Этого и хотят их ипсошники. В 2022 году они очень хорошо справлялись со своими задачами, признаю. Но сейчас — им нужен уже дед с бумажкой для обращения к ВСУ, чтобы заканчивали войну. Они не понимают, что эти обстрелы только объединяют нас. Потому что каждая такая уникальная атака показывает нам, что им очень больно, и что это они, а не мы, постоянно «отвечают» за наши точные удары.

Мы отстроим Квадрат, рынок на Лукьяновке и Музей Чернобыля. Но никогда такая атака не сможет сделать из нас трусов и не заставит нас перестать стрелять по ним. Вариант «сдаться» я даже не предлагаю. Только горение болот и отключение их от мира. Чтобы только с «бульбашом» было поговорить, как дела у Орбана спросить.

Мы и без света видим, что они пид***сы. И такие ва-банки показывают, что нам гораздо меньше времени осталось ждать их падения. Аминь.

Сергей Мисюра, Facebook

