Старший сын Трампа тайно женился на модели 5 24.05.2026, 16:27

Свадебная церемония пары пройдет на частном острове на Багамах.

Старший сын президента США, бизнесмен Дональд Трамп-младший, официально оформил брак с моделью и светской львицей Беттиной Андерсон накануне свадебной церемонии, которая должна состояться на Багамских островах.

По данным TMZ, пара зарегистрировала брак в четверг, 21 мая, в Палм-Бич, штат Флорида. Церемонию, как отмечается в документах, провел адвокат семьи Трамп по вопросам недвижимости Брэд Макферсон, а свидетельство было официально подписано заместителем клерка округа.

Свадебное торжество запланировано на эти выходные и состоится на частном острове на Багамах в кругу семьи и близких друзей. Президент США Дональд Трамп, по сообщениям, на мероприятии присутствовать не сможет.

Инсайдеры отмечают, что пара решила сначала оформить брак официально, чтобы избежать публичного резонанса вокруг роскошной церемонии.

Беттина Андерсон, которой 39 лет, является моделью и инфлюенсеркой. Она училась в Колумбийском университете, участвовала в рекламных кампаниях люксовых брендов и появлялась на обложках lifestyle-журналов. Андерсон выросла в Палм-Бич и является дочерью известного банкира Гарри Лоя Андерсона-младшего.

Пара обручилась в декабре 2025 года после примерно года отношений. Дональд Трамп-младший ранее был женат на Ванессе Трамп, от которой у него пятеро детей.

