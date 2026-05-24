В конце мая погода принесет белорусам сюрприз 24.05.2026, 16:35

Ожидается редкое для этого времени года явление.

Конец мая может удивить белорусов зимним сюрпризом – ледяной крупой. Угроза ее выпадения касается жителей северо-востока республики – Витебской области – где температура составит всего +7..+8°C. Совсем не майская картина, конечно.

В тематическом Telegram-канале «АлексбулПогода» предупредили об «арктическом конвейере» в четверг, 28 мая. Погодные модели прогнозируют весьма нестандартный для конца весны температурный профиль, особенно для Витебщины.

Авторы Telegram-канала сообщили, что на высоте 1,5 км температура опустится до отрицательных значений – -1..-2°C. Дождевые облака станут промерзшими, а у земли воздух прогреется минимально – как раз до +7..+8°C.

Как появится ледяная крупа

В это время над Витебской областью пройдет фронт с весьма сильными осадками. Минусовая температура на высоте приведет к образованию осадков в виде снежинок и слипшихся кристалликов льда.

Ледяные шарики не успеют полностью растаять, пока будут лететь до земли. Причина этому простая: очень холодный для конца весны приземный слой и интенсивные осадки.

Ледяная крупа – это твердые атмосферные осадки в виде мелких (диаметром от 2 до 5 мм) полупрозрачных или прозрачных ледяных шариков, которые часто имеют небольшое белое ядро.

Такие осадки выпадают из кучево-дождевых облаков, как правило, при температуре воздуха около 0°C или в диапазоне от -5°C до +10°C, часто вместе с ливнем.

