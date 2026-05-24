Армения может получить безвиз с ЕС в ближайшие два года 2 24.05.2026, 16:40

Пашинян заявил о решении вопроса визовой либерализации.

Армения рассчитывает, что максимум через два года у нее будет безвизовый режим с Евросоюзом. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время встречи с избирателями в рамках предвыборной кампании, пишет News.am.

По словам Пашиняна, граждане Армении уже долгое время жалуются, что возникают проблемы при получении виз для посещения Евросоюза.

«А вы знаете, почему у них возникают проблемы при получении виз? Нам говорят: „Вы в таких хороших отношениях с Евросоюзом, и не можете решить какой-то вопрос с визами“. А вы знаете, в чем причина? Потому что с 2018 года по 2025 год число граждан Армении, выехавших в Евросоюз, выросло на 500%. То есть посольства европейских стран не успевают принимать потоки граждан Армении. Мы говорим, дорогой народ, самое позднее через два года у нас будет решен вопрос либерализации виз между Арменией и ЕС», — сказал Пашинян.

Напомним, Армения последние годы активно сближается с Евросоюзом. 4 и 5 мая этого года в Ереване проходили 8-й саммит Европейского политического сообщества и первый в истории саммит Армения — ЕС, на который съехались мировые лидеры. Там представители

ЕС вновь заявили о своей приверженности дальнейшей поддержки Еревана, отметив, что «Армению и ЕС связывают общие политические ценности и приверженность международному праву, Уставу ООН и основанному на правилах международному порядку».

