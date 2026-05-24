закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 17:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Армения может получить безвиз с ЕС в ближайшие два года

2
  • 24.05.2026, 16:40
Армения может получить безвиз с ЕС в ближайшие два года

Пашинян заявил о решении вопроса визовой либерализации.

Армения рассчитывает, что максимум через два года у нее будет безвизовый режим с Евросоюзом. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время встречи с избирателями в рамках предвыборной кампании, пишет News.am.

По словам Пашиняна, граждане Армении уже долгое время жалуются, что возникают проблемы при получении виз для посещения Евросоюза.

«А вы знаете, почему у них возникают проблемы при получении виз? Нам говорят: „Вы в таких хороших отношениях с Евросоюзом, и не можете решить какой-то вопрос с визами“. А вы знаете, в чем причина? Потому что с 2018 года по 2025 год число граждан Армении, выехавших в Евросоюз, выросло на 500%. То есть посольства европейских стран не успевают принимать потоки граждан Армении. Мы говорим, дорогой народ, самое позднее через два года у нас будет решен вопрос либерализации виз между Арменией и ЕС», — сказал Пашинян.

Напомним, Армения последние годы активно сближается с Евросоюзом. 4 и 5 мая этого года в Ереване проходили 8-й саммит Европейского политического сообщества и первый в истории саммит Армения — ЕС, на который съехались мировые лидеры. Там представители

ЕС вновь заявили о своей приверженности дальнейшей поддержки Еревана, отметив, что «Армению и ЕС связывают общие политические ценности и приверженность международному праву, Уставу ООН и основанному на правилах международному порядку».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин