В Беларуси продают народный музей по цене дачи
- 24.05.2026, 16:46
Объект выставили на торги в Солигорском районе.
Здание бывшего народного музея, который находится в Солигорском районе Минской области, выставлено на электронные торги, заметил Mlyn.by.
Ранее в строении располагался Чепелевский народный краеведческий музей.
В объявлении на портале Белорусской универсальной товарной биржи сказано, что площадь капитального строения в деревне Чепели, которое предлагают купить, – 144,2 «квадрата». Само здание было построено более 50 лет назад – в 1972 году.
В состав объекта входят:
— дом музея
— сарай
— дорожка на территории.
Недвижимость сейчас находится в собственности районных административно-территориальных единиц Солигорского района. Вместе с домом можно также арендовать участок, без проведения дополнительных торгов.
Продать бывший народный музей планируют за сумму, не ниже 63 300 рублей. За эти деньги можно купить просторный и очень приличный дачный дом в районе.
Будущий владелец должен использовать объект в соответствии с назначением, определенным райисполкомом.
На реконструкцию или возведение нового строения дается три года. На открытие объекта без реконструкции – всего год.
Торги назначены на 15 июня 2026-го. Подать заявку можно до 10 июня.