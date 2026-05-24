В Беларуси продают народный музей по цене дачи 24.05.2026, 16:46

Фото: et.butb.by

Объект выставили на торги в Солигорском районе.

Здание бывшего народного музея, который находится в Солигорском районе Минской области, выставлено на электронные торги, заметил Mlyn.by.

Ранее в строении располагался Чепелевский народный краеведческий музей.

В объявлении на портале Белорусской универсальной товарной биржи сказано, что площадь капитального строения в деревне Чепели, которое предлагают купить, – 144,2 «квадрата». Само здание было построено более 50 лет назад – в 1972 году.

Фото: et.butb.by

В состав объекта входят:

— дом музея

— сарай

— дорожка на территории.

Недвижимость сейчас находится в собственности районных административно-территориальных единиц Солигорского района. Вместе с домом можно также арендовать участок, без проведения дополнительных торгов.

Продать бывший народный музей планируют за сумму, не ниже 63 300 рублей. За эти деньги можно купить просторный и очень приличный дачный дом в районе.

Фото: et.butb.by

Будущий владелец должен использовать объект в соответствии с назначением, определенным райисполкомом.

На реконструкцию или возведение нового строения дается три года. На открытие объекта без реконструкции – всего год.

Торги назначены на 15 июня 2026-го. Подать заявку можно до 10 июня.

