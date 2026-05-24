24 мая 2026, воскресенье, 17:54
Возле гигантского зубра на М-1 появится необычное кафе

  • 24.05.2026, 17:10
Туристы смогут отдохнуть и перекусить возле популярной скульптуры.

Возле гигантской скульптуры зубра у трассы М-1 хотят открыть кафе с необычной кухней. Как рассказали местные власти, сейчас исполин привлекает много внимания – туристы останавливаются, чтобы сфотографироваться.

Соответственно, есть запрос и на кафе, где можно было бы отдохнуть и перекусить.

Идея о кафе с необычной кухней появилась у властей Брестской области и Татарстана. Чиновники сотрудничают и наносят друг другу визиты. В ходе одного из них и запланировали открытие совместного заведения.

«Создадим вместе с Татарстаном кафе «Крылья дружбы» на въезде в Брестскую область возле скульптуры зубра», – рассказал зампредседателя Брестского облисполкома Михаил Баценко.

Он раскрыл особенности меню. В новом заведении появятся блюда татарской кухни.

«Задействуем птицефабрику «Дружба», которая производит те же куриные крылышки, ножки», – отметил Баценко.

Но не только зарубежные блюда представят в новом кафе, будет и белорусская кухня.

Сейчас специалисты уже разработали эскизный проект заведения. Осталось решить лишь юридические моменты.

