Визит Путина в Китай показал слабость России 24.05.2026, 17:22

ФОТО: GETTY IMAGES

Пекин использует зависимость Кремля для собственной выгоды.

Визит российского диктатора Владимира Путина в Китай продемонстрировал не только публичную дружбу между Москвой и Пекином, но и все более глубокую зависимость России от Си Цзиньпина на фоне войны против Украины и конфронтации с Западом. Об этом пишет обозреватель The Times, британский политолог Марк Галеотти.

Во время встречи лидеры в очередной раз говорили о «многополярном мире» и стратегическом партнерстве. Путин заявил, что отношения между странами «достигли поистине беспрецедентного уровня», а Си Цзиньпин назвал сотрудничество «историческим максимумом всестороннего партнерства».

Впрочем, за дипломатическими улыбками, как отмечают аналитики, скрывается все более неравномерный баланс сил.

Одним из ключевых ожиданий Москвы была договоренность о газопроводе «Сила Сибири-2», который должен был обеспечить масштабные поставки российского газа в Китай.

Однако после переговоров соглашения так и не подписали. Китай продолжил избегать конкретных обязательств, а акции российского «Газпрома» после саммита упали на 3,5%.

Пекин, несмотря на энергетические риски в мире, не спешит делать ставку только на российские ресурсы и параллельно наращивает закупки сжиженного газа из других стран.

Россия все больше зависит от Китая

На фоне войны против Украины Россия в значительной степени полагается на китайские технологии и товары. Речь идет о микроэлектронике, компонентах для беспилотников и ракет, гражданских FPV-дронах, шинах и даже материалах для производства артиллерийских боеприпасов.

В то же время Китай, осознавая зависимость Москвы, ведет жесткие переговоры и получает значительные экономические преимущества.

В частности, Пекин покупает российский газ по ценам, которые, по оценкам экспертов, на 20–30% ниже, чем для других покупателей. Кроме того, Китай укрепляет свои позиции в Арктике и получает доступ к новым торговым маршрутам.

В Москве растет беспокойство

Несмотря на официальную риторику о «дружбе без границ», в российских элитах все чаще говорят о рисках чрезмерной зависимости от Китая.

Российские спецслужбы фиксируют активизацию китайского шпионажа, бизнес жалуется на вытеснение местных производителей дешевыми китайскими товарами, а военные опасаются усиления КНР вблизи общей границы.

Отдельное беспокойство вызывает перспектива будущего руководства Китая после Си Цзиньпина – в Москве не уверены, что следующий китайский лидер будет таким же прагматичным в отношении России.

Пекин поддерживает Москву, но на своих условиях

Аналитики отмечают, что Китай не заинтересован в поражении России, однако сотрудничает с Кремлем исключительно из собственной выгоды.

Си Цзиньпин демонстрирует Путину дипломатическую поддержку и позволяет ему сохранять образ «мирового лидера», особенно после попыток Запада изолировать Россию. В то же время Пекин не спешит предпринимать шаги, которые могли бы навредить китайским интересам. Галеотти пишет:

«Пекин знает, что у него есть преимущество, и соответственно торгуется».

Война изменила баланс

Эксперты считают, что именно война против Украины резко усилила зависимость России от Китая. Из-за санкций, потерь на фронте и экономических проблем Кремль все больше нуждается в китайских рынках, технологиях и политической поддержке.

При этом для Путина главным остается продолжение войны и сохранение власти, даже если это означает болезненные компромиссы с Пекином.

Галеотти подытожил:

«В настоящее время китайско-российские отношения, хотя и вряд ли являются «дружбой без границ», как их провозглашали Путин и Си, работают. За кулисами они отмечены взаимным подозрением и неприкрытым эгоизмом. Однако пока Путин и Си, по своим собственным причинам, считают, что господствующий мировой порядок создан Западом для собственной выгоды и удобства, у них есть все основания работать вместе, когда могут, и делать вид, что не замечают своих разногласий, когда это необходимо».

