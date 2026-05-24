24 мая 2026, воскресенье, 17:54
В Беларуси пройдут новые крупные учения

  • 24.05.2026, 17:27
В Беларуси пройдут новые крупные учения

Маневры с участием войск теробороны проведут в Лидском районе.

В Лидском районе 24–26 мая под руководством заместителя председателя Гродненского облисполкома пройдут командно-штабные учения, сообщает Министерство обороны.

«Маневры — часть планового учебного сбора территориальных войск Лидского района. В них примут участие военнообязанные, призванные из запаса, сотрудники органов внутренних дел, а также добровольцы народного ополчения», — говорится в сообщении.

Целью учений названо «совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны и обучение личного состава слаженным действиям при решении задач ТерО».

«Внимание будет уделено применению территориальных войск совместно с подразделениями внутренних войск, территориальными органами внутренних дел и добровольцами народного ополчения, а также вопросам защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов с использованием различных средств», — заявляет ведомство.

