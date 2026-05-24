В Беларуси пройдут новые крупные учения
- 24.05.2026, 17:27
Маневры с участием войск теробороны проведут в Лидском районе.
В Лидском районе 24–26 мая под руководством заместителя председателя Гродненского облисполкома пройдут командно-штабные учения, сообщает Министерство обороны.
«Маневры — часть планового учебного сбора территориальных войск Лидского района. В них примут участие военнообязанные, призванные из запаса, сотрудники органов внутренних дел, а также добровольцы народного ополчения», — говорится в сообщении.
Целью учений названо «совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны и обучение личного состава слаженным действиям при решении задач ТерО».
«Внимание будет уделено применению территориальных войск совместно с подразделениями внутренних войск, территориальными органами внутренних дел и добровольцами народного ополчения, а также вопросам защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов с использованием различных средств», — заявляет ведомство.