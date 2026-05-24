В Калифорнии химзавод оказался на грани взрыва 24.05.2026, 17:36

Власти эвакуировали десятки тысяч человек.

В Калифорнии (США) 23 мая произошла опасная утечка и перегрев резервуара с метилметакрилатом – легковоспламеняющимся токсичным химическим веществом, которое используется в аэрокосмической промышленности. Об этом сообщила Honolulu Star-Advertiser.

Речь идет о предприятии GKN Aerospace в городе Гарден-Гров недалеко от Лос-Анджелеса. Из-за угрозы взрыва власти эвакуировали из прилегающих районов десятки тысяч человек, а губернатор штата объявил чрезвычайное положение.

Спасатели сообщили, что температура внутри аварийного резервуара продолжает расти даже после охлаждения водой. По словам начальника пожарной службы округа Ориндж Крейга Кови, температура поднялась до 90°F (примерно 32 °C) и каждый час увеличивалась примерно на 1 °C.

Если резервуар взорвется или разгерметизируется, в окружающую среду может попасть до 7 тыс. галлонов токсичного вещества. Также существует риск повреждения соседних резервуаров и масштабной химической аварии. Власти обеспокоены вероятным загрязнением канализации, рек и океана, поэтому пожарные уже готовят системы для сдерживания возможной утечки. Газета пишет, что инцидент «грозит катастрофой».

Медики предупредили, что пары метилметакрилата могут вызвать серьезные проблемы с дыханием при длительном воздействии. Сейчас специалисты пытаются стабилизировать ситуацию и не допустить взрыва.

