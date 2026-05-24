закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 19:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва призывает ЕС использовать замороженные активы РФ

  • 24.05.2026, 17:57
Литва призывает ЕС использовать замороженные активы РФ

Их предлагают направить на финансирование Украины и давление на Москву.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Евросоюзу следует вновь поднять вопрос об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины и давления на Москву. Об этом он рассказал 23 мая во время выступления на мероприятии POLITICO Speakeasy в рамках форума GLOBSEC в Праге, сообщило издание.

По словам главы МИД, Европа ищет способы и в дальнейшем финансово поддерживать Украину и оказывать давление на Россию, чтобы заставить нелегитимного президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров о мирном соглашении между странами.

Кредитное соглашение на €90 млрд между ЕС и Украиной хоть и было «полезным шагом», однако лишь отложило вопрос об использовании замороженных российских активов, которые, по мнению Будриса, до сих пор являются «реальным ресурсом поддержки Украины» и «реальным рычагом» давления на Москву.

План по активам не был поддержан из-за юридических опасений Бельгии и политического сопротивления Венгрии и некоторых других государств, отметил он. После ухода с поста премьер-министра Венгрии Виктора Орбана страна сняла вето на кредит, но вопрос о замороженных активах остается открытым: ЕС может использовать их для погашения кредита, если Россия не выплатит репарации. Поэтому, по мнению литовского министра, теперь его следует вернуть в повестку дня, ведь Украина и в дальнейшем будет нуждаться в финансировании даже после завершения нынешнего пакета поддержки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин