Литва призывает ЕС использовать замороженные активы РФ 24.05.2026, 17:57

Их предлагают направить на финансирование Украины и давление на Москву.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Евросоюзу следует вновь поднять вопрос об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины и давления на Москву. Об этом он рассказал 23 мая во время выступления на мероприятии POLITICO Speakeasy в рамках форума GLOBSEC в Праге, сообщило издание.

По словам главы МИД, Европа ищет способы и в дальнейшем финансово поддерживать Украину и оказывать давление на Россию, чтобы заставить нелегитимного президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров о мирном соглашении между странами.

Кредитное соглашение на €90 млрд между ЕС и Украиной хоть и было «полезным шагом», однако лишь отложило вопрос об использовании замороженных российских активов, которые, по мнению Будриса, до сих пор являются «реальным ресурсом поддержки Украины» и «реальным рычагом» давления на Москву.

План по активам не был поддержан из-за юридических опасений Бельгии и политического сопротивления Венгрии и некоторых других государств, отметил он. После ухода с поста премьер-министра Венгрии Виктора Орбана страна сняла вето на кредит, но вопрос о замороженных активах остается открытым: ЕС может использовать их для погашения кредита, если Россия не выплатит репарации. Поэтому, по мнению литовского министра, теперь его следует вернуть в повестку дня, ведь Украина и в дальнейшем будет нуждаться в финансировании даже после завершения нынешнего пакета поддержки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com