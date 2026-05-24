Ученые сделали фантастическое открытие в Египте 4 24.05.2026, 18:09

3,708

Древние египтяне смогли создать то, что кажется невозможным.

Археологи уже давно исследуют Серапеум в Саккаре — одно из самых значительных подземных мест Древнего Египта. Однако ученые утверждают, что три захоронения в этом некрополе до сих пор не найдены.

Серапеум в Саккаре находится вблизи Мемфиса в Египте. Этот комплекс, погребенный под песками пустыни вблизи Пирамиды Джосера, содержал гигантские каменные саркофаги, созданные для священных быков Аписа. В Мемфисе этих животных почитали как живые символы бога Птицы, пишет «Фокус».

В 1850 году Серапеум открыл французский египтолог Огюст Мариетт. Даже сегодня подземные камеры продолжают поражать посетителей своими огромными размерами и тщательной конструкцией. Узкие проходы ведут в темные погребальные комнаты, где с необычайной точностью расположены огромные гранитные и базальтовые гробы.

В древнем Мемфисе бык Апис играл особую роль в религиозной жизни. Жрецы выбирали одного быка, которого считали земным воплощением бога Птицы. После этого к этому животному относились с чрезвычайным уважением. После ее смерти жрецы мумифицировали быка и проводили сложные погребальные ритуалы, а затем выбирали следующее животное.

Министерство туризма и древностей Египта заявило, что Серапеум использовали со времен правления Аменхотепа III во время Нового царства вплоть до Птолемеевской эпохи. Аллея, обсаженная сфинксами, когда-то вела посетителей к подземным галереям, где мумифицированных быков хоронили в больших гробах.

Массивные саркофаги остаются самой популярной особенностью Серапеума. Некоторые из них весили десятки тонн и имели толстые каменные крышки, тщательно подогнанные к полому внутреннему пространству.

Их строительство требовало тщательного планирования, добычи камня, транспортных систем, квалифицированной рабочей силы и перемещения тяжелых материалов по узким подземным коридорам.

Некоторые авторы предполагали, что для строительства гробов прибегали к «потерянной технологии», но египтологи в целом отвергали эти идеи. Исследователи объясняли это достижение искусными методами обработки камня, абразивными инструментами, рычагами и годами тщательной работы.

Еще одной причиной споров об этом месте было то, что многие саркофаги были найдены пустыми или поврежденными. Это заставило некоторых людей усомниться, действительно ли гробы предназначались для священных быков. Вместо этого археологи указали на древние разграбления и разрушения, которые на протяжении веков затронули многие египетские захоронения.

Сама Саккара служила одним из крупнейших и важнейших некрополей Египта, тесно связанным с Мемфисом, культом Птицы и верованиями относительно потусторонней жизни.

Сейчас известно о девяти похороненных быках. Однако три захоронения еще не найдены, хотя исследователь Мариетт о них догадывался.

Серапеум был не просто гробницей для животных. Он демонстрировал связь между религиозными верованиями, политической властью и масштабным строительством в Древнем Египте. Каждый массивный саркофаг превращал смерть священного быка в вечный символ преданности и могущества.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com