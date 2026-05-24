Российская элита разочаровалась в Путине 5 24.05.2026, 18:15

3,056

Фото: Getty Images

В окружении Кремля растет страх перед катастрофой.

В российских высших властных кругах усиливается недовольство президентом Владимиром Путиным из-за затянувшейся войны с Украиной, нарастания экономических проблем и интернет-блокировок. Об этом рассказали Guardian близкие к Кремлю источники и сотрудники европейской разведки. «В этом году настроения элит определенно изменились… наблюдается глубокое разочарование в Путине», — заявил влиятельный бизнесмен. По его словам, «растет ощущение надвигающейся катастрофы». «Все больше людей понимают, что продолжают приниматься совершенно бессмысленные, саморазрушительные решения. Те, кто раньше защищал Путина, теперь этого не делают. Ощущение будущего исчезло», — добавил он.

Прекращать войну российский президент не намерен, так как убежден, что сможет полностью захватить Донбасс до конца года, рассказали источники, знакомые с его позицией. «Путин одержим Донбассом и не остановится раньше», — сообщил один из собеседников издания. При этом в европейской разведке пришли к выводу, что Путин получает искаженную информацию о происходящем на фронте. Это подтверждает источник, знакомый с обсуждениями в Кремле. «Конечно, чиновники и военные рисуют президенту радужную картину. Они лгут ему. Так работает система, которую построил Путин», — пояснил он.

В Кремле также исчезли надежды на то, что президент США Дональд Трамп сможет добиться уступок от Украины. Источник, контактировавший с Путиным, заявил, что тот видит все меньше смысла в продолжении переговоров при посредничестве Вашингтона. При этом собеседники в окружении президента предупредили, что, если России удастся сломить сопротивление Украины, Путин пойдет дальше и попытается захватить оставшиеся части Запорожской и Херсонской областей, аннексированных в 2022 году. «Он не долгосрочный стратег. Его аппетит растет во время еды», — сказал один из источников.

Нервозность элиты также усиливается на фоне роста инфляции, повышения налогов и давления на бизнес. Отдельное беспокойство вызвал арест основателя агрохолдинга «Русагро» миллиардера Вадима Мошковича. Тем не менее, олигархи бояться высказывать несогласие с происходящим, хотя, по словам опрошенного изданием бизнесмена, многие «в глубине души в ужасе».

Высокопоставленный представитель европейской разведки сказал, что многие на самом верху «в настоящее время находятся на этапе осознания» проблем как на поле боя, так и в экономике, но не имеют планов по их преодолению.

Отдельное раздражение внутри элит вызывают масштабные блокировки интернета и усиление влияния ФСБ, которая лоббирует такие меры. По словам собеседников издания, представители политического блока Кремля, включая Дмитрия Пескова и Сергея Кириенко, пытались убедить Путина смягчить ограничения, но безуспешно. «За обеденным столом все говорят об интернете. Сейчас мы находимся где-то ближе к Северной Корее», — констатировал один из кремлевских инсайдеров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com