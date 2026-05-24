Сегодня ночью в Минске обновят разметку на МКАД и десятках улиц
- 24.05.2026, 18:25
Водителей предупредили о возможных затруднениях движения.
В ночь на 25 мая в Минске планируют наносить дорожную разметку сразу на нескольких участках городской улично-дорожной сети. Об этом сообщили в КУП «СМЭП Мингорисполкома».
Работы пройдут на улицах Филимонова, Щорса, Скорины, Железнодорожной, Притыцкого, Гусовского, Одоевского, Гамарника, Платонова, Чернышевского, Ольшевского, Семашко, Лынькова и других.
Обновление разметки также затронет два участка МКАД:
от проспекта Победителей до Логойского тракта;
от Логойского тракта до проспекта Победителей.
Кроме того, дорожные службы будут работать на развязках «Аэродромная – проспект Мира» и «Аэродромная – Володько», а также на Тимирязева, Старовиленском тракте, Славинского, Шафарнянской, Логойском тракте и Академической.
В ГАИ рекомендуют водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута и быть внимательными на участках проведения работ. Из-за нанесения разметки в ночные часы на отдельных отрезках дорог возможны временные ограничения движения и снижение скорости потока.