Сегодня ночью в Минске обновят разметку на МКАД и десятках улиц 24.05.2026, 18:25

ФОТО: МАКСИМ ТАРНАЛИЦКИЙ

Водителей предупредили о возможных затруднениях движения.

В ночь на 25 мая в Минске планируют наносить дорожную разметку сразу на нескольких участках городской улично-дорожной сети. Об этом сообщили в КУП «СМЭП Мингорисполкома».

Работы пройдут на улицах Филимонова, Щорса, Скорины, Железнодорожной, Притыцкого, Гусовского, Одоевского, Гамарника, Платонова, Чернышевского, Ольшевского, Семашко, Лынькова и других.

Обновление разметки также затронет два участка МКАД:

от проспекта Победителей до Логойского тракта;

от Логойского тракта до проспекта Победителей.

Кроме того, дорожные службы будут работать на развязках «Аэродромная – проспект Мира» и «Аэродромная – Володько», а также на Тимирязева, Старовиленском тракте, Славинского, Шафарнянской, Логойском тракте и Академической.

В ГАИ рекомендуют водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута и быть внимательными на участках проведения работ. Из-за нанесения разметки в ночные часы на отдельных отрезках дорог возможны временные ограничения движения и снижение скорости потока.

