Девушка отдала $150 за два дня в белорусском санатории 6 24.05.2026, 18:44

Минчанка рассказала, что вошло в стоимость поездки выходного дня.

Минчанка Дарья в нынешнем мае купила тур выходного дня в санаторий и поделилась с журналистом MYFIN своими впечатлениями.

Девушке 24 года, она занимается маркетингом и дизайном. В санаторий «Белорусочка» она поехала одна – на перезагрузку. Послушать птичек, почитать книжку и ни с кем пару дней не общаться.

– Почему именно этот санаторий? Он близко к Минску, можно не за миллион денег доехать на такси – я потратила 50 рублей в обе стороны с Партизанской. Плюс невысокая цена путевки: я заплатила за нее 387 рублей и еще 11 рублей с копейками составил обязательный туристический сбор. Тур брала за неделю до поездки, на нужные мне даты были свободные номера. Выбрала я, кстати, самый дешевый двухместный номер из предложенных – с душем и туалетом на этаже. Но в номере была раковина, откуда идет вода, пригодная для питья. Жила я одна, без подселения. Если к кому-то подселиться, путевка выйдет дешевле.

На всей территории санатория был wi-fi. В путевку входило посещение тренажерного зала, трехразовое питание по принципу «шведский стол», питье минеральной воды, дискотека, культурные мероприятия и доступ ко всем местам на территории.

– Еще в тур входит 5 процедур, которые за вас выбирают заранее. Процедуры скорее массажно-расслабляющие, чем серьезные лечебные. Важно, что многие процедуры требуют медицинских направлений, поэтому просто так сделать капельницы, например, не получится. Но можно заранее сходить к своему врачу в поликлинике и получить направления. А с ними уже попасть на более серьезные процедуры. Также важно, что расписание в санаториях довольно плотное, многие отделения работают только по будним дням.

Мастер-классы по танцам, «Мафия», чемпионат по игре в «Дурака»

Путевку Дарья покупала напрямую на сайте санатория. Тур выходного дня выглядит так: заселение после 12.00 в пятницу, все процедуры стоят на субботу, а до 10.00 в воскресенье нужно выселиться.

– Слышала, что номера раскуплены на все лето. Как мне сказали постояльцы, которые ездят каждый год, цены с прошлого года подняли. Много отдыхает туристов из России.

Развлечений в санатории достаточно. Есть бар и танцевальный зал, где проходят дискотеки по вечерам (на дискотеки собирается очень много людей). Были и показы фильмов, мастер классы по диско и латине, игры в «Мафию», чемпионат по игре в «Дурака».

На территории есть парикмахерская, ногтевой сервис, магазин, аптека, бар, где работает очень крутой общительный бармен Андрей. В баре можно взять кислородный коктейль или алкоголь. Коктейли стоят от 16 до 22 рублей.

Дарья смеется, что выбрала санаторий отчасти потому, что захотелось пожить по расписанию, как в детском саду.

– Завтрак, процедурки, обед, процедурки, ужин, спать. Не надо ни о чем думать, выдумывать с едой и транспортом, развлечениями. Плюс цена и правда себя оправдывает. Например, день в СПА Ривьера в выходной обойдется от 250 рублей, не считая дороги, еды и дополнительных процедур.

«Выбор достаточно большой, но есть нечего»

Единственное, в чем девушка была немного разочарована, это еда.

– Я фанат столовской пищи, но она и правда была не очень. Мало мяса и рыбы, да и любого белка, на мой взгляд. Выбор достаточно большой, но есть нечего. Отметить отдельно могу, что салаты были вкусные, а вот кофе мне не понравился. Зато очень много воды, бутыли стоят на каждом шагу. Плюс есть минеральная вода в кране на территории.

Девушка считает, что финансово поездка себя оправдала полностью. При этом стоит набрать направлений и справок от врачей в своей поликлинике и заранее записаться на оздоровительные процедуры. Для этого нужно предварительно позвонить в санаторий.

– Цены на процедуры и правда очень приятные. Я брала, помимо процедур, «Ванну Клеопатры», заплатила 20 рублей. Наверное, с собой можно брать рублей 100-200, если захотите заглянуть в бар или взять парочку процедур на месте. А можно заплатить только за поездку и ни на что не тратить больше, при этом отлично провести время.

Считаем траты Дарьи

Так выглядели все траты девушки за два дня пребывания в санатории:

Путевка в санаторий – 387 рублей,

Дорога из Минска и обратно на такси – 50 рублей,

«Ванна Клеопатры» – 20 рублей,

Коктейль в баре – 16 рублей.

Итого: 473 рубля (236,5 рублей в день).

