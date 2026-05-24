В Могилеве в гаражах произошел взрыв
- 24.05.2026, 19:03
Известно о трех пострадавших.
В Могилеве 24 мая случился взрыв газовоздушной смеси в гараже на улице Гришина.
По предварительной информации, хозяин гаража снял газобалонное оборудование с машины и положил его в смотровую яму. Когда он использовал сварочный аппарат, вспыхнула газовоздушная смесь.
Из-за этого загорелась одежда на мужчине и его жене. Пострадал и сосед по гаражу, так как из-за вспышки разрушились перегородки в смежных помещениях. Также были повреждены два автомобиля.
Мужчина и женщина сами потушили одежду. Всех пострадавших осмотрела бригада скорой помощи, их госпитализировали.
На месте происшествия работали три единицы техники МЧС. Спасатели укрепили и стабилизировали строительные конструкции.