24 мая 2026, воскресенье, 19:35
В Могилеве в гаражах произошел взрыв

  • 24.05.2026, 19:03
Известно о трех пострадавших.

В Могилеве 24 мая случился взрыв газовоздушной смеси в гараже на улице Гришина.

По предварительной информации, хозяин гаража снял газобалонное оборудование с машины и положил его в смотровую яму. Когда он использовал сварочный аппарат, вспыхнула газовоздушная смесь.

Из-за этого загорелась одежда на мужчине и его жене. Пострадал и сосед по гаражу, так как из-за вспышки разрушились перегородки в смежных помещениях. Также были повреждены два автомобиля.

Мужчина и женщина сами потушили одежду. Всех пострадавших осмотрела бригада скорой помощи, их госпитализировали.

На месте происшествия работали три единицы техники МЧС. Спасатели укрепили и стабилизировали строительные конструкции.

