В Могилеве в гаражах произошел взрыв 24.05.2026, 19:03

Известно о трех пострадавших.

В Могилеве 24 мая случился взрыв газовоздушной смеси в гараже на улице Гришина.

По предварительной информации, хозяин гаража снял газобалонное оборудование с машины и положил его в смотровую яму. Когда он использовал сварочный аппарат, вспыхнула газовоздушная смесь.

Из-за этого загорелась одежда на мужчине и его жене. Пострадал и сосед по гаражу, так как из-за вспышки разрушились перегородки в смежных помещениях. Также были повреждены два автомобиля.

Мужчина и женщина сами потушили одежду. Всех пострадавших осмотрела бригада скорой помощи, их госпитализировали.

На месте происшествия работали три единицы техники МЧС. Спасатели укрепили и стабилизировали строительные конструкции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com