Украина требует срочно созвать Совбез ООН и ОБСЕ 4 24.05.2026, 19:53

Киев требует реакции на варварский удар России по столице.

В ночь с 23 на 24 мая страна-террорист снова устроила очередную массированную атаку на Киев. Она продолжалась более четырех часов подряд. В столице есть погибшие и много раненых. В связи с этим Украина настаивает на срочном заседании Совета Безопасности ООН и ОБСЕ.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига. По словам дипломата, он поручил всем представительствам при международных организациях в полной мере использовать инструментарий многостороннего сотрудничества «в ответ на вчерашний варварский ракетный удар России по Киеву».

Он подчеркнул, что ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны дать адекватный и решительный ответ агрессору, который пытается компенсировать отсутствие военных успехов на поле боя террором против мирного населения.

«Мы немедленно требуем проведения срочного заседания Совета Безопасности ООН и совместного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности и Постоянного совета ОБСЕ», – заявил министр.

Сибига отметил, что «Путин пытается запугать Украину, нападая на мирных жителей и разрушая жилые дома, музеи, школы и объекты критической инфраструктуры». Также российский диктатор «пытается запугать мир, запуская баллистические ракеты средней дальности по мирным городам».

«Это все требует решительных и скоординированных действий международного сообщества. Мы призываем наших партнеров к решительным многосторонним действиям, направленным на сдерживание России и принуждение ее к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру», – резюмировал дипломат.

