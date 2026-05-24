В Гродно спасли утят, вылупившихся на четвертом этаже дома 24.05.2026, 20:03

Маму-крякву с малышами передали в зоопарк на реабилитацию.

В Гродно на четвертом этаже одной из многоэтажек кряква вывела утят, а потом слетела на землю и стала звать малышей за собой. Но не для всех птенцов история закончилась хорошо, рассказали в зоопарке Гродно.

«Несколько птенчиков последовали за мамой. К сожалению — неудачно, их спасти не удалось. Остальным малышам жильцы дома не дали спрыгнуть вниз», — рассказали в зоопарке.

Инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды привезла птиц в зоопарк на лечение и реабилитацию. Сейчас вся спасенная семья чувствует себя хорошо. Когда утята подрастут и окрепнут, они вместе с мамой будут выпущены в природу.

