The Guardian: Путин отказался смягчать блокировки интернета

24.05.2026, 20:33

Силовики продавили курс на дальнейшее закручивание гаек в РФ.

Президент России Владимир Путин отказался идти на уступки представителям политической элиты, которые пытались убедить его воздержаться от ужесточения блокировок интернета, сообщает The Guardian со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждениями.

В частном порядке смягчения интернет-репрессий, которые продвигаются второй службой ФСБ, пытались добиться пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и первый замглавы его администрации Сергей Кириенко, куратор внутренней политики. Однако успеха эти попытки не имели, сказали источники The Guardian.

«До тех пор пока война продолжается, Путин будет отдавать предпочтение службам безопасности», — сказал один из них.

Волна отключений интернета, которая стартовала около года назад в регионах, а затем добралась до Москвы вместе с блокировкой Telegram, стала поводом для черного юмора среди московской элиты, пишет The Guardian. «За обеденным столом все обсуждают интернет. Мы теперь чем-то ближе к Северной Корее», — говорит один из кремлевских инсайдеров. Китайские масштабы интернет-цензуры, на которыми когда-то в России смеялись, теперь стали поводом для зависти, указывает The Guardian.

Интернет-репрессии уже уронили рейтинги Путина рекордно с 2018 года, а также вызвали сильнейший за 8 лет всплеск недовольства властями — от внутренней и внешней до экономической и социальной политики.

В ответ Кремль сменил методику подсчета рейтингов Путина, и они снова «поползи» вверх. Так, по данным ВЦИОМа, на неделе, завершившейся 17 мая, работу президента «одобряли» 69,4% россиян — на 3,8 пункта больше, чем в конце апреля, когда официальный рейтинг Путина установил минимум с начала войны (65,6%).

Путин еще в 2017 году поручил создать для России де-факто «отдельный интернет» — с собственной систему корневых серверов доменных имен (DNS), «дублировала» уже существующую, была бы независима от контроля международных организаций и защищала бы в том числе российских пользователей от «целевых воздействий». Спустя год появился закон о «суверенном рунете», который существенно расширил полномочия Роскомнадзора по управлению трафиком внутри страны.

В 2019 году Путин утверждал, что Россия «не движется» в сторону «закрытия» интернета, не планирует ограничивать его работу и что «суверенный интернет» и «свободный интернет» не противоречат друг другу.

Спустя 7 лет, в феврале 2026 года, Путин подписал закон, разрешающий ФСБ отключать россиянам связь и обязывающий операторов незамедлительно выполнять приказы спецслужб об интернет-блокировках.

Блокировки интернета продвигает ФСБ, но российский режим во многом сохраняет довоенную форму: в нем остались довольно влиятельные технократы, остались крупные корпорации, от которых зависит наполнение бюджета — курс на тотальный цифровой контроль реализуется без их одобрения и вопреки их желанию, пишет старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии

Возникает вопрос — кто кого, считает Становая: «Нынешняя ситуация толкает ФСБ на более жесткие действия. Само по себе сопротивление элиты провоцирует еще более жесткий ответ силовиков, заставляет их удвоить усилия по перестройке системы под себя. Ответом на публичные возражения лоялистов будут новые репрессии».

