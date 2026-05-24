В Минске выпускники сорвали спектакль в театре 1 24.05.2026, 20:45

Зрители и актеры возмущены поведением школьников.

После спектакля «Не покидай меня» в Драматическом театре беларуской армии зрительница под ником Vole4k пожаловалась на поведение выпускников 9-х классов. По ее словам, школьники кричали, ходили по залу, светили фонариками и мешали актерам играть, пишет «Салідарнасць».

«Детишки пробили дно! Сегодня было ужасно.

90% зала — выпускники 9-х классов. Это позорище! Кому написать, чтобы не водили эти «цветы жизни» в театры. Особенно на такие спектакли. Главному герою пришлось импровизировать и делать этим «корзиночкам» замечания со сцены.

Они орали, они ржали, они ходили туда-сюда и ляпали дверями, они светили фонариками. А педагогам было пофиг. Это такое тотальное неуважение к актерам и театру! Узнать бы, что за школа и учителя.

Водите их в цирк или зоопарк и в клетки сажайте. Они свистели, хлопали и орали каждый раз, как гас свет, неважно, грустно или смешно. Что говорили актеры, было не слышно из-за шума.

Руководство театра, зачем вы даете школам на выкуп драму? Пусть ходят на комедии. И было бы нормально обозначить зрителям, что в зале будет балаган невоспитанных детей.

Актерам респект. Я бы остановила спектакль. Такого неуважения я не встречала. Спектакль прекрасен, пришли второй раз, но посмотреть его не удалось. Увы».

В комментариях к посту откликнулась актриса Валерия Якубовская, которая поблагодарила автора за понимание и высказала сожаление, что так случилось. По ее словам, актеры сами были шокированы, и такое с ними произошло впервые.

«Мы, актёры, действительно хотим принести свои извинения за эту ситуацию! Конечно, это не от нас зависит, кто придёт на спектакль, но нам, правда, очень жаль, что сегодня случилось то, что случилось… Мы постараемся сделать всё, что в наших силах, чтобы таких ситуаций не было!» — написала актриса.

«Вот что бывает, когда в театр приходят принудительно», — отметил один из прочитавших пост.

В обсуждении также пишут, что «дно пробили не детишки, а те, кто придумал принудительный патриотизм», подчеркивая, что в театр должны ходить по желанию, а не по принуждению и разнарядке.

Откликнулся на пост человек, который работает в театре звукорежиссером:

«У нас примерно такая же картина на спектаклях, куда детей пригоняют целыми классами каждый раз. Стадо бабуинов, которые орут так, что у меня мощности аппаратуры не хватает перебить этот визг.

Но вот когда на спектакли идут дети с родителями или ребята постарше, но самостоятельно, то в зале тишина. Вывод — принудительно загнанные дети просто выражают свой протест. Я не виню их в этом) Это другое поколение, они будут протестовать».

По мнению части аудитории, произошедшее — прокол системы образования.

«Спросите у министерства образования, зачем они насильно сгоняют детей на спектакли, которые им неинтересны».

«Театр не виноват. Это принудиловка, санкционированная властями в рамках насаждения победобесия и ура-патриотизма. Прежде всего, это унижение самого театра и артистов, которые вынуждены выделять по квоте билеты для школ».

