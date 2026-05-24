24 мая 2026, воскресенье, 21:15
  • 24.05.2026, 20:58
Усик рассказал, что было самым трудным в бою с Верховеном
Фото: Getty Images

Украинский боксер признался, что ему пришлось «разгадывать код» соперника.

Нидерландский боксер Рико Верховен оказался трудным соперником для украинца Александра Усика, поскольку о его тактике боя и физических возможностях до сих пор практически ничего не было известно. Об этом Усик рассказал на пресс-конференции после боя.

По словам украинского бойцы, готовиться к поединку против Верховена было непросто, поскольку информации о нем именно как о боксере почти не было.

«В кикбоксинге это одно: он с руками, с ногами. А в боксе у него один поединок и пару раундов. Не было никакой информации, чтобы разобрать», - пожаловался Усик.

По словам украинца, Верховен оказался очень сконцентрированным, а его команда хорошо подготовилась.

Усик добавил, что ему нужно было «разгадать код» соперника, и это удалось сделать в 11-м раунде, когда прошел удар снизу.

«Нужно было разгадать тот код. И он пришел - 11-й раунд, снизу прилетело», - отметил боксер.

На слова о том, что бой могли остановить слишком рано, Усик ответил, что рефери как раз и нужен для защиты боксера от лишнего урона.

«Рефери - это человек, который поставлен в ринг для того, чтобы человек как можно меньше получил урона. Он принимает решение. Лучше некрасиво победить, чем красиво проиграть», - добавил украинец.

