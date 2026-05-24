Ученые открыли морского «Тираннозавра» 24.05.2026, 21:02

Фото: Alderon Games, Path of Titans

Гигантский хищник мог быть грозой океанов мелового периода.

Палеонтологи описали новый вид гигантского мозазавра Tylosaurus rex, которого назвали так из-за его огромных размеров и мощных челюстей. Древний морской хищник мог быть одним из самых опасных обитателей океанов мелового периода.

Палеонтологи обнаружили огромный новый вид тилозавра, морской ящерицы, принадлежащей к семейству мозазавров. Этот хищник, который жил около 80 миллионов лет назад и длина которого достигала до 12 метров, был размером с горбатого кита, является одним из крупнейших известных мозазавров, сообщил National Geographic.

Они назвали его «Тилозавр рекс», или «царь тилозавров» — название, происходящее от названия известного динозавра. Хотя мозазавры и не принадлежали к роду динозавров, по своему «функционалу» животное было подобно легендарному хищнику.

Фото: Википедия

«Если какое-то животное этого и заслуживает, то это именно это животное. Половина его характеристик связана с большей челюстью и укусом», — говорит палеонтолог Амелия Зитлоу, работает в Историческом музее в Касле, штат Висконсин.

Это открытие помогает палеонтологам лучше понять эволюцию этих огромных морских ящериц, в частности, как и когда отдельные их эволюционные линии достигли успеха в качестве массивных морских монстров.

«Тилозавры уже известны как одни из самых больших мозазавров, которые когда-либо жили. Я думаю, что это исследование еще раз подтверждает это, делая их самой большой группой мозазавров, которая когда-либо жила», — говорит Тьяго Симойнс, эволюционный биолог из Принстонского университета.

Кроме описания нового вида, Зитлоу и ее команда также собрали исчерпывающий набор данных об анатомии мозазавров, добавив измерения от головы до хвоста 300 экземпляров мозазавров и современных ящериц.

«Я надеюсь, что люди смогут использовать это и уделять тилозаврам такое внимание, которого, по моему мнению, они не имели», — говорит Зитлоу.

