Беларусь взяла бронзу стартового этапа Евролиги по пляжному футболу 24.05.2026, 21:22

В матче за третье место команда Николаса Альварадо обыграла Швейцарию.

Сборная Беларуси по пляжному футболу стала бронзовым призером первого этапа Евролиги, который проходит в испанском Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, пишет Smartpress.by.

В матче за третье место команда Николаса Альварадо обыграла сборную Швейцарии – 6:4. Главным героем встречи стал Игорь Бриштель, оформивший хет-трик. Еще по голу забили Артемий Дрозд и голкипер Владимир Устинович, а один мяч швейцарцы отправили в собственные ворота.

На групповом этапе белорусы заняли второе место в квартете B. Команда уверенно победила Турцию – 10:2 и Чехию – 8:3, а затем в упорном матче уступила Португалии со счетом 4:5.

В полуфинале сборная Беларуси проиграла хозяевам этапа – испанцам – 4:6. Испания в итоге вышла в финал, где сыграет с Португалией.

Следующие отборочные этапы Евролиги пройдут в начале августа в Кишиневе. Там определятся оставшиеся участники суперфинала, который состоится 8-13 сентября в итальянском Виареджо.

Белорусская сборная остается одной из сильнейших команд Европы в пляжном футболе. В прошлом сезоне белорусы в третий раз подряд завоевали бронзу Евролиги, а в 2021 году доходили до финала турнира и брали серебро. На чемпионате мира 2025 года команда стала серебряным призером, уступив в решающем матче сборной Бразилии.

