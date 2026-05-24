Иран отверг одно из ключевых требований США по мирному соглашению 4 24.05.2026, 21:55

Тегеран отказался вывозить из страны запасы высокообогащенного урана.

В воскресенье, 24 мая, стало известно, что Иран не согласился передать свои запасы высокообогащенного урана. В Тегеране заявили, что ядерный вопрос не был частью предварительного соглашения с Соединенными Штатами Америки.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник. По его словам, вопрос ядерной программы Ирана будет рассматриваться позже.

«Ядерный вопрос будет рассмотрен на переговорах касательно окончательного соглашения и поэтому не является частью текущего соглашения. Не было достигнуто никакого соглашения по вывозу высокообогащенного урана Ирана из страны», – сказал источник.

Медиа сообщили, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить из страны запасы высокообогащенного урана. Это стало очередным жестким сигналом для США и может осложнить переговоры по завершению американо-израильской войны против Ирана.

В Тегеране считают, что передача урана за границу сделает страну более уязвимой к новым ударам.

Главный переговорщик Ирана, спикер парламента Мохаммад Бакер Калибаф, во время переговоров в Тегеране обратился к командующему армии Пакистана Асиму Муниру. Он заявил, что Соединенные Штаты не являются надежной стороной в процессе переговоров о прекращении войны.

Также иранская сторона подчеркнула, что не намерена уступать свои национальные права.

