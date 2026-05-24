Украинские дроны перерезают логистику оккупантов 24.05.2026, 22:33

Под ударом оказался «сухопутный коридор» РФ к захваченному Крыму.

Масштабное применение ударных беспилотников позволило Силам обороны Украины усилить контроль над логистикой российских войск настолько, что оккупанты признали украинское преимущество. Об этом в колонке для сайта телеканала Espreso написал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что за последние два месяца Силы обороны Украины значительно увеличили количество подразделений операторов БПЛА. А украинские дроны оказывают серьезное влияние на российскую военную логистику на глубине до 150 км.

«Оккупанты вынуждены признать тот факт, что украинские беспилотники фактически контролируют так называемый «сухопутный коридор», который соединяет страну-оккупанта с временно оккупированными территориями Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и, соответственно, с временно оккупированным Крымом», – пишет он.

При этом аналитик напомнил, что создание «сухопутного коридора» было одной из стратегических задач российской оккупационной армии. А это означает, что «на пятый год войны планы «сво» провалились в части улучшения логистики с оккупированными территориями Украины».

Он добавил, что украинские военные, в частности подразделения ГУР Минобороны, продолжают наращивать удары по тыловым позициям оккупационной армии. И это существенно затрудняет снабжение оккупационных подразделений. А спецоперации украинской разведки направлены на полное перерезание путей снабжения оружием, техникой и топливом для российской армии.

