Беларуска рассказала о «вопиющей ситуации» в электричке под Минском 1 24.05.2026, 22:24

Пассажиры не смогли связаться с машинистом из-за неработающих кнопок в вагоне.

Беларуска рассказала в TikTok о «вопиющей ситуации», которая произошла в пригородном поезде в Минском районе. По словам девушки, там не работала связь с машинистом, а пассажиру без сознания не оказывали помощь, поскольку его сочли пьяным, пишет «Зеркало».

Авторка видео сообщила, что инцидент произошел вечером 22 мая в электричке, отправившейся в 19.57 со станции «Слобода» в направлении Минска.

«Мы заходим в вагон. В последнем вагоне лежит молодой человек на полу без сознания. Мы проверяем пульс, пытаемся его дергать, плохо ли ему, реакции никакой», — рассказала она.

По словам девушки, после этого пассажиры попытались вызвать локомотивную бригаду через кнопки связи в вагоне, однако сделать это не удалось:

«Мы начинаем сразу же звонить машинисту. Мы нажимаем — кнопка не работает, связи с машинистом нет. Вторая кнопка в вагоне тоже не работает, связи с машинистом опять же по-прежнему нет».

Тогда пассажиры позвонили в скорую помощь и сообщили о человеке без сознания, однако реакция диспетчера их не устроила:

«Диспетчер скорой говорит о том, что связывайтесь с машинистом и решайте эти моменты. Не говорит о том, что нужно конкретно помочь, проверить пульс, то есть вообще ничего не уточняют, никто, ничто, вот от слова совсем».

После этого девушка решила самостоятельно найти машиниста. По ее словам, в кабине долго не реагировали на стук, в итоге к пассажирке вышел помощник машиниста.

«Я ему объясняю ситуацию. Он говорит: „Ну да, я знаю, что он едет, он просто пьяный, мы его везем в Минск“», — пересказала девушка разговор с работником БелЖД.

Именно этот ответ возмутил ее больше всего. По словам авторки ролика, от станции «Слобода» до Минска ехать было еще почти час, и все это время парень мог оставаться без помощи.

«То есть молодой человек 50 минут находится без сознания до момента, как приедет скорая. Не факт, что они ее вызвали там, на конечной станции», — отметила она и подчеркнула неисправность кнопок связи с машинистом, которые могут оказаться жизненно важными в экстренной ситуации и спасти кому-то жизнь.

В комментариях беларуска уточнила, что не знает, чем закончилась история: когда она выходила из электрички, парень еще был без сознания.

Многие пользователи поддержали девушку и поблагодарили ее за неравнодушие, а часть обратила внимание, что потеря сознания не всегда связана с алкоголем:

— «Ужасает такое отношение. Ряд болезней может вызывать потерю сознания, а у людей одна ассоциация — пьяный. Любой диабетик при падении сахара до критичного уровня может потерять сознание и впасть в кому (а до этого этапа поведение ввиду снижения сахара настолько слабое и несвязное, что тоже похоже на опьянение). А люди будут ходить мимо и брезговать помочь…»

— «Если человек лежит на полу, не всегда это выпил, может, и много других ситуаций. Даже тем, кому реально плохо, не помогают, думают, что пьян, даже не смотрят».

— «Люди стали безжалостно жестоки».

