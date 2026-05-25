Европейская федерация гимнастики сняла ограничения с белорусских атлетов 25.05.2026, 2:17

Решение скоро должно быть официально ратифицировано.

Исполнительный комитет Европейской федерации гимнастики принял решение о полном снятии ограничений на участие спортсменов из Беларуси и России в соревнованиях. Этому предшествовал аналогичный шаг со стороны всемирной руководящей структуры в этом виде спорта. Скоро новый порядок должен быть официально ратифицирован.

Как сообщается в официальном коммюнике организации, 21 мая состоялось внеочередное онлайн-заседание исполнительного комитета Европейской федерации гимнастики. После обязательных 48 часов для электронного голосования было решено придерживаться позиции Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) и отменить все ограничения, применявшиеся к спортсменам из двух стран. Специальные правила, регулировавшие их участие ранее, немедленно утратили силу. Ожидается, что в скором времени это решение будет окончательно утверждено на внеочередной онлайн-генеральной ассамблее.

Решение европейской структуры опирается на постановление Международной федерации гимнастики, принятое 17 мая на исполкоме в Шарм-эш-Шейхе. Тогда всемирная организация разрешила белорусам и россиянам выступать на турнирах с национальными флагами и гимнами. Эти изменения распространяются на спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, акробатику, а также аэробику. Напомним, что после полного отстранения от соревнований в 2022 году, с 2024‑го представители Беларуси и России могли участвовать в турнирах World Gymnastics исключительно в нейтральном статусе.

Первыми возможностью выступить без ограничений смогут воспользоваться представители спортивной акробатики на ближайших этапах Кубка мира. Соревнования пройдут в Болгарии и Азербайджане в периоды с 29 по 31 мая, с 5 по 7 июня и с 19 по 21 июня. Гимнастические организации продолжают общую тенденцию в международном спорте. Ранее о полном восстановлении прав атлетов из Беларуси уже объявили Международный союз современного пятиборья, Всемирная боксерская организация, Международная федерация волейбола, Объединенный мир борьбы, Международная федерация конного спорта и Всемирная федерация лучников.

