В Пакистане смертник взорвал авто возле пассажирского поезда 25.05.2026, 5:51

Фото: Reuters

Огонь перекинулся на вагоны, повреждены здания и автомобили.

В пакистанском городе Кветта террорист-смертник взорвал транспортное средство, начиненное взрывчаткой, возле пассажирского поезда. В результате инцидента по меньшей мере 24 человека погибли, более 70 человек получили травмы.

Об этом сообщает газета Independent. В результате взрыва огонь перекинулся на два вагона, несколько соседних зданий были сильно повреждены, а более десятка припаркованных автомобилей были уничтожены.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группа Армия освобождения Белуджи, заявив, что ее целью был поезд, который перевозил пакистанских спецслужбистов.

Нападение произошло в районе, где обычно размещены спецслужбы Пакистана. Трое силовиков на условиях анонимности сообщили Associated Press, что несколько силовиков погибли.

«Мы решительно осуждаем нападения на мирных жителей и глубоко опечалены потерей драгоценных человеческих жизней. Террористические элементы не заслуживают снисхождения», – сказал представитель правительства провинции Белуджистан Шахид Ринд.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил нападение, выразив соболезнования семьям жертв. В то же время по данным главного министра Белуджистана Сарфраза Бугти, боевиков якобы поддерживает Индия. Нью-Дели обвинения отвергает.

Издание отмечает, что Кветта богата нефтью и полезными ископаемыми, и там же в основном происходят антиправительственные беспорядки. В этой местности боевики часто атаковали силы безопасности страны, правительственные учреждения и гражданских лиц.

