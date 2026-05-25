Украинские пограничники оценили ситуацию на границе с Беларусью 25.05.2026, 6:57

В ведомстве предупредили о риске из-за белорусской инфраструктуры.

По состоянию на данный момент на границе с Беларусью не фиксируется перемещение техники или личного состава, а количество белорусских и российских военных не увеличивается.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Представитель Госпогранслужбы отметил, что непосредственно на линии границы пограничники не фиксируют признаков накопления сил.

«Если говорить о линии нашей границы, то, к счастью, по состоянию на данный момент, перемещение или техники, или вооружения, или личного состава, в непосредственной близости к нашей границе или такого накопления мы не фиксируем», - заявил Демченко.

В то же время он отметил, что основная задача разведки сейчас - отслеживать ситуацию не на линии границы, а в глубь территории Беларуси.

Подразделения разведки фиксируют давление России на Минск с целью более масштабного участия в войне против Украины, и это представляет риск повторного вторжения - или белорусских, или российских войск.

По его словам, количество белорусских подразделений у границы с Украиной не меняется еще с 2022 года.

«Их количество не увеличивается, их количество не уменьшается, происходит их постоянная периодическая ротация», - сказал спикер.

Демченко также отметил, что значительного количества российских войск на территории Беларуси нет.

«Если говорить о подразделениях армии России, то сейчас их в большом количестве на территории Беларуси нет. Если на территории Беларуси сейчас и остаются российские определенные подразделения, то это больше подразделения, связанные с логистикой, обеспечением. Если говорить о пехотных подразделениях, которые могли бы осуществить по состоянию на сейчас вторжение на территорию Украины из Беларуси - к счастью, их не фиксируется», - сказал он.

В то же время спикер предупредил о риске, который создает белорусская инфраструктура.

«Но те инфраструктурные объекты, которые Беларусь продолжает развивать на своей территории, в том числе, и по направлению нашей границы, те логистические направления, которые развивает Беларусь, Россия в любой момент может использовать, перебросив на территорию Беларуси дополнительные свои силы», - подчеркнул Демченко.

