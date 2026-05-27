Как эффективно использовать кондиционер в автомобиле в жару

фото: Moment RF

Автомобильные эксперты напомнили водителям о правилах использования кондиционера в жаркую погоду и предупредили об опасности перегретого салона, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Исследовании показали, что температура внутри автомобиля около 35 градусов может ухудшать реакцию водителя примерно на 20%. При этом машина, оставленная под солнцем, способна нагреваться внутри до 60 градусов.

Специалисты советуют не включать кондиционер на максимальную мощность сразу после посадки в автомобиль. Сначала рекомендуется открыть двери и окна на несколько минут, чтобы выпустить раскаленный воздух и проветрить салон.

Также эксперты рекомендуют направлять воздушные дефлекторы вверх, а не прямо в лицо пассажирам. Это помогает более равномерно охлаждать салон.

Если автомобиль оснащен климат-контролем, лучше использовать автоматический режим. Система самостоятельно регулирует подачу воздуха и скорость вентилятора, быстрее снижая температуру в салоне.

Отдельно специалисты напомнили о важности регулярного обслуживания кондиционера. Даже зимой систему советуют периодически включать, чтобы избежать поломок. Кроме того, фильтры необходимо менять каждые один-два года, иначе внутри могут скапливаться грязь и бактерии, вызывающие неприятный запах.

