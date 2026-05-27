закрыть
27 мая 2026, среда, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как эффективно использовать кондиционер в автомобиле в жару

3
  • 27.05.2026, 13:03
  • 1,830
Как эффективно использовать кондиционер в автомобиле в жару
фото: Moment RF

Вот несколько дельных советов.

Автомобильные эксперты напомнили водителям о правилах использования кондиционера в жаркую погоду и предупредили об опасности перегретого салона, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Исследовании показали, что температура внутри автомобиля около 35 градусов может ухудшать реакцию водителя примерно на 20%. При этом машина, оставленная под солнцем, способна нагреваться внутри до 60 градусов.

Специалисты советуют не включать кондиционер на максимальную мощность сразу после посадки в автомобиль. Сначала рекомендуется открыть двери и окна на несколько минут, чтобы выпустить раскаленный воздух и проветрить салон.

Также эксперты рекомендуют направлять воздушные дефлекторы вверх, а не прямо в лицо пассажирам. Это помогает более равномерно охлаждать салон.

Если автомобиль оснащен климат-контролем, лучше использовать автоматический режим. Система самостоятельно регулирует подачу воздуха и скорость вентилятора, быстрее снижая температуру в салоне.

Отдельно специалисты напомнили о важности регулярного обслуживания кондиционера. Даже зимой систему советуют периодически включать, чтобы избежать поломок. Кроме того, фильтры необходимо менять каждые один-два года, иначе внутри могут скапливаться грязь и бактерии, вызывающие неприятный запах.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина