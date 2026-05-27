27 мая 2026, среда, 14:02
Алесь Беляцкий встретился с Папой Римским Львом XIV

  • 27.05.2026, 13:09
Алесь Беляцкий

Нобелевский лауреат рассказал понтифику о ситуации в Беларуси.

Белорусский правозащитник, бывший политзаключенный и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий сегодня встретился с Папой Римским Львом XIV.

Во время встречи он рассказал понтифику о ситуации с правами человека в Беларуси, попросив молитвы и внимания к гуманитарной катастрофе, которая разворачивается в стране.

Telegram-канал «Хрысцiянская вiзiя» обещает рассказать подробности встречи.

Как писал сайт Charter97.org, ранее Алесь Беляцкий встретился с президентом Польши Каролем Навроцким.

фото: t.me/christianvision
