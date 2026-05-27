Алесь Беляцкий встретился с Папой Римским Львом XIV

Алесь Беляцкий встретился с Папой Римским Львом XIV2
- 27.05.2026, 13:09
Нобелевский лауреат рассказал понтифику о ситуации в Беларуси.
Белорусский правозащитник, бывший политзаключенный и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий сегодня встретился с Папой Римским Львом XIV.
Во время встречи он рассказал понтифику о ситуации с правами человека в Беларуси, попросив молитвы и внимания к гуманитарной катастрофе, которая разворачивается в стране.
Telegram-канал «Хрысцiянская вiзiя» обещает рассказать подробности встречи.
Как писал сайт Charter97.org, ранее Алесь Беляцкий встретился с президентом Польши Каролем Навроцким.