Алесь Беляцкий встретился с Папой Римским Львом XIV 2 27.05.2026, 13:09

1,130

Алесь Беляцкий

Нобелевский лауреат рассказал понтифику о ситуации в Беларуси.

Белорусский правозащитник, бывший политзаключенный и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий сегодня встретился с Папой Римским Львом XIV.

Во время встречи он рассказал понтифику о ситуации с правами человека в Беларуси, попросив молитвы и внимания к гуманитарной катастрофе, которая разворачивается в стране.

Telegram-канал «Хрысцiянская вiзiя» обещает рассказать подробности встречи.

Как писал сайт Charter97.org, ранее Алесь Беляцкий встретился с президентом Польши Каролем Навроцким.

фото: t.me/christianvision

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com