В Минском районе медведь вышел к людям

В Минском районе медведь вышел к людям2
- 27.05.2026, 13:22
Косолапый оказался в 500 метрах от участка.
Выйти со своего участка и увидеть медведя – такое удается не каждому. Недавно неожиданная встреча случилась прямо у деревень Сады и Черники Юзуфовского сельсовета, в 25 километрах от Минска, пишет pristalica.by.
Кадры этого момента опубликовала пользовательница Threads. Как выяснилось, это не первый случай встречи с дикими животными в этих окрестностях. «Недавно писала, что, похоже, что волк приходил на участок. А тут вот еще такой сюрприз. 25 км от Минска», – сообщила девушка в посте.
