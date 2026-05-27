Небензя взвыл из-за решения США не выдать визу заместителю Лаврова 2 27.05.2026, 13:47

Василий Небензя

Фото: Getty Images

Постпред России при ООН нервно отреагировал на ситуацию.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал отказ Вашингтона выдать визу заместителю главы МИД РФ Александру Алимову, который должен был принять участие в заседании Совбеза ООН.

Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс».

Небензя увидел в таком решении США «неуважение к Китаю».

«Несмотря на все наши попытки добиться от американской стороны выдачи ему визы, она так и не была выдана. Рассматриваем это не только как нарушение Вашингтоном своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН (...), но и как вопиющее неуважение к председательству Китая в Совете Безопасности и обсуждаемой нами сегодня теме – Уставу ООН», – заявил он в ходе заседания.

Небензя напомнил, что Алимов, курирующий проблематику ООН, должен был посетить заседание во вторник по приглашению главы МИД КНР Вана И. В мае Китай председательствует в Совете Безопасности ООН.

