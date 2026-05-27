27 мая 2026, среда, 14:02
Громкий скандал в школе в Гродно получил продолжение

  • 27.05.2026, 13:49
  • 1,020
Хулиганы получили уголовное дело.

В Гродно школьники получили уголовное дело из-за издевательства над учеником. Подробности приводит служба информации прокуратуры Гродненской области.

Заведено уголовное дело о злостном хулиганстве, совершенном группой лиц.

Согласно материалам дела, 18-летний, 17-летний и 14-летний учащиеся одной из средних школ в Гродно в марте 2026 года решили «подшутить» над 14-летним школьником. На перемене подростки втроем схватили учащегося и, удерживая его, занесли в общественный туалет учреждения образования.

«Там, в присутствии других учеников школы, они подвесили подростка за одежду на крючок, закрепленный на стене», - привели подробности в ведомстве.

Все указанное обвиняемые снимали на мобильный телефон. Позднее видеозапись была распространена среди учащихся, а потом видео попало в интернет.

Противоправные действия фигурантов причинили несовершеннолетнему физическую боль и моральные страдания. При этом подростки грубо нарушали общественный порядок, проявляли неуважение к обществу. Насилие с их стороны, как замечают в прокуратуре, отличалось исключительным цинизмом, который был выражен в коллективном издевательстве над подростком.

