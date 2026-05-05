В Армении больно укололи Лукашенко
- 5.05.2026, 7:45
МИД режима нервно отреагировал.
Спикер Нацсобрания Армении Ален Симонян в телеэфире заявлял, что Россия предпринимает в стране попытку политической операции и захвата власти.
«Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь», — сказал он.
Потом отметил, что не зря привел пример Беларуси:
«Либо ты должен быть Арменией, чтобы иметь сбалансированные отношения и с Россией, и с теми, и с другими, либо ты должен быть окраиной, или Беларусью».
В лукашенковском МИДе такие заявления назвали предвыборным популизмом и отчаянной попыткой отвлечь собственный электорат.
Отметим, вчера, 4 мая, в Ереван прибыли европейские лидеры.