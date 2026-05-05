5 мая 2026, вторник, 7:52
В Армении больно укололи Лукашенко

  • 5.05.2026, 7:45
МИД режима нервно отреагировал.

Спикер Нацсобрания Армении Ален Симонян в телеэфире заявлял, что Россия предпринимает в стране попытку политической операции и захвата власти.

«Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь», — сказал он.

Потом отметил, что не зря привел пример Беларуси:

«Либо ты должен быть Арменией, чтобы иметь сбалансированные отношения и с Россией, и с теми, и с другими, либо ты должен быть окраиной, или Беларусью».

В лукашенковском МИДе такие заявления назвали предвыборным популизмом и отчаянной попыткой отвлечь собственный электорат.

Отметим, вчера, 4 мая, в Ереван прибыли европейские лидеры.

