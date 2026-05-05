5 мая 2026, вторник, 9:24
Ракета «Фламинго» ударила по заводу в Чебоксарах

  • 5.05.2026, 8:59
Видеофакт.

В ночь на 5 мая в Чебоксарах — столице Чувашской Республики РФ — украинская ракета попала в оборонное предприятие «ВНИИР-Прогресс». Об этом сообщают российские паблики.

Отмечается, что удар якобы был нанесен ракетой «FP-5 Фламинго», однако официального подтверждения типа вооружения пока нет, пишет «Корреспондент».

В сети публикуют видео и фото последствий удара, на кадрах видны повреждения зданий и задымление. Кроме того, сообщается, что обломки беспилотника упали на один из торговых центров в Чебоксарах. По словам местных жителей, повреждены фасад и остекление здания.

Предприятие «ВНИИР-Прогресс» специализируется на разработке и производстве защищенных от помех навигационных систем. В частности, речь идет о модулях «Комета», которые используются в российских беспилотниках, а также в крылатых и баллистических ракетах.

