Недалеко от Белого дома — стрельба 3 5.05.2026, 8:51

Есть раненый.

Секретная служба США сообщила о стрельбе в центре Вашингтона. Правоохранители ранили одного человека, его состояние неизвестно. Белый дом временно закрывали, Дональд Трамп продолжил выступать там перед бизнесменами, пишет «Немецкая волна».

В центре Вашингтона на пересечении 15-й улицы и Проспекта Независимости произошла стрельба, сообщила в понедельник, 4 мая, Секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц государства. «Один человек ранен сотрудниками правоохранительных органов; его состояние в настоящее время неизвестно», — говорится в сообщении службы в соцсети X. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Инцидент случился около Монумента Вашингтона, расположенного недалеко от Белого дома и Капитолия. Судя по сообщениям пресс-службы Белого дома, президент США в это время проводил совещание по малому бизнесу в своей резиденции. Расстояние от указанного перекрестка до Белого дома — около 1 км.

Как передает агентство Associated Press, Белый дом был временно закрыт. Секретная служба проводила журналистов, находившихся на улице, в зал для брифингов. Дональд Трамп продолжил свой доклад без перерыва.

