закрыть
5 мая 2026, вторник, 9:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне массировано атаковали Украину

  • 5.05.2026, 9:20
Россияне массировано атаковали Украину

Взрывы звучат в ряде городов.

В ночь на 5 мая российские оккупанты нанесли воздушные удары по гражданской инфраструктуре Полтавской области, в результате чего 4 человека погибли, а еще более 30 человек получил ранения.

Об этом в Facebook сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич. Согласно информации Дякивнича, зафиксированы прямые попадания и падение обломков сбитых БпЛА в двух местах в Полтавском районе. В результате российской воздушной атаки повреждено промышленное предприятие. Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура.

Также россияне целое утро атакуют Харьков ракетами и дронами: зафиксировано попадание в двух районах, есть пострадавшие. Сообщается об ударах по Одесской и Киевской областях Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко