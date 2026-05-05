Россияне массировано атаковали Украину 5.05.2026, 9:20

Взрывы звучат в ряде городов.

В ночь на 5 мая российские оккупанты нанесли воздушные удары по гражданской инфраструктуре Полтавской области, в результате чего 4 человека погибли, а еще более 30 человек получил ранения.

Об этом в Facebook сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич. Согласно информации Дякивнича, зафиксированы прямые попадания и падение обломков сбитых БпЛА в двух местах в Полтавском районе. В результате российской воздушной атаки повреждено промышленное предприятие. Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура.

Также россияне целое утро атакуют Харьков ракетами и дронами: зафиксировано попадание в двух районах, есть пострадавшие. Сообщается об ударах по Одесской и Киевской областях Украины.

