Макрон спел песню Азнавура под аккомпанемент Пашиняна

Макрон спел песню Азнавура под аккомпанемент Пашиняна1
- 5.05.2026, 9:53
- 1,226
Видеофакт.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время государственного визита в Ереван исполнил знаменитую песню La Bohème Шарля Азнавура. Ему аккомпанировал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Необычный дуэт состоялся в рамках официального приёма в честь визита французского лидера. В ходе церемонии стороны также обменялись государственными наградами, о чём сообщил сам Пашинян.
После официальной части мероприятие перешло в более неформальную атмосферу: Макрон исполнил «La Bohème», а Пашинян сопровождал выступление игрой на барабанах. К исполнению присоединился и президент Армении Ваагн Хачатурян. Видео выступления быстро распространилось в социальных сетях.
Автор песни — Шарль Азнавур, легендарный французский певец армянского происхождения. Он родился в Париже 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов, которые перебрались во Францию, спасаясь от преследований.