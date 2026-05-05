Макрон спел песню Азнавура под аккомпанемент Пашиняна 1 5.05.2026, 9:53

1,226

Эммануэль Макрон

Видеофакт.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время государственного визита в Ереван исполнил знаменитую песню La Bohème Шарля Азнавура. Ему аккомпанировал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Необычный дуэт состоялся в рамках официального приёма в честь визита французского лидера. В ходе церемонии стороны также обменялись государственными наградами, о чём сообщил сам Пашинян.

После официальной части мероприятие перешло в более неформальную атмосферу: Макрон исполнил «La Bohème», а Пашинян сопровождал выступление игрой на барабанах. К исполнению присоединился и президент Армении Ваагн Хачатурян. Видео выступления быстро распространилось в социальных сетях.

Автор песни — Шарль Азнавур, легендарный французский певец армянского происхождения. Он родился в Париже 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов, которые перебрались во Францию, спасаясь от преследований.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com