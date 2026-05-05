5 мая 2026, вторник, 10:23
В Беларуси обновили систему ввоза алкоголя

  • 5.05.2026, 10:10
В Беларуси обновили систему ввоза алкоголя

Новый указ.

Лукашенко 4 мая подписал указ №150 «О производстве и обороте алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта».

Документ принят якобы для совершенствования системы ввоза алкогольной продукции.

Указом утверждены состав и положение о Координационной группе по производству и обороту алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта.

Также утверждено положение о порядке организации и проведения конкурсов на определение юридических лиц, которые обеспечивают реализацию исключительного права государства на импорт алкогольной продукции.

Положение устанавливает требования к участникам конкурса, порядок подачи конкурсных предложений, их оценку Координационной группой и определение победителей конкурса.

Таким образом, ввоз алкоголя в страну будет осуществляться только теми компаниями, которые пройдут отбор.

Мнение

Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин