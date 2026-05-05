закрыть
5 мая 2026, вторник, 10:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российское командование бросает псковский десант на убой

1
  • 5.05.2026, 10:50
Российское командование бросает псковский десант на убой

Без бронежилетов и касок.

Командование российских войск задействовало в боях за Покровск подразделения 104-го десантно-штурмового полка из состава 76-й дивизии ВДВ, известных как «псковские десантники», при этом, по утверждению украинской стороны, не обеспечив их необходимым снаряжением.

Об этом сообщила в Facebook 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада. По её данным, российские силы ведут атаки малыми группами, направляя в бой пехоту без полного комплекта экипировки.

В частности, в перехваченных переговорах, как утверждается, один из командиров приказал бойцам самостоятельно найти бронежилеты, каски и оружие, а вместо аптечек использовать подручные средства.

Украинские военные заявляют, что одну из таких групп удалось своевременно обнаружить и уничтожить.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин