Российское командование бросает псковский десант на убой1
- 5.05.2026, 10:50
Без бронежилетов и касок.
Командование российских войск задействовало в боях за Покровск подразделения 104-го десантно-штурмового полка из состава 76-й дивизии ВДВ, известных как «псковские десантники», при этом, по утверждению украинской стороны, не обеспечив их необходимым снаряжением.
Об этом сообщила в Facebook 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада. По её данным, российские силы ведут атаки малыми группами, направляя в бой пехоту без полного комплекта экипировки.
В частности, в перехваченных переговорах, как утверждается, один из командиров приказал бойцам самостоятельно найти бронежилеты, каски и оружие, а вместо аптечек использовать подручные средства.
Украинские военные заявляют, что одну из таких групп удалось своевременно обнаружить и уничтожить.