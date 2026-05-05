Автобус из Минска в Литву развернули на границе из-за лишнего топлива 5.05.2026, 14:27

Это первый известный случай.

Новые литовские ограничения на ввоз топлива из Беларуси, заработавшие с 3 мая, уже начали действовать. 5 мая на границе развернули рейсовый автобус, следовавший из Минска в Каунас. Пассажирам пришлось добираться до Вильнюса на такси. «Зеркало» выяснило подробности инцидента.

Как сообщил один из пассажиров рейса Минск — Каунас Леонид (имя изменено), утром 5 мая их автобус не смог пересечь литовскую границу в пункте пропуска «Мядининкай». Речь о рейсе, отправившемся с автовокзала «Центральный» в 04.00.

— Автобус не пропустили через границу литовские таможенники в пункте пропуска «Мядининкай». Нам сказали, что не поедем дальше из-за топлива, больше ничего не объясняли. Пришлось вызывать такси до Вильнюса с ближайшей заправки со стороны Литвы. Пропустили ли автобус впоследствии, без понятия: нужно было спешить на самолет, — рассказал Леонид.

По словам мужчины, перевозчик не предложил ему никакой компенсации за возникшие неудобства.

Журналист под видом работодателя одного из пассажиров связался с компанией «Интеркарс», у которой Леонид покупал билет. Там подтвердили, что автобус действительно не пропустили через литовскую границу. По вопросу компенсации посоветовали обратиться напрямую к перевозчику — компании «ИП БайерТранс». Однако там на звонки никто не ответил.

Напомним, 3 мая 2026 года в Литве вступили в силу поправки к Закону «Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины». Они продлили действующие санкции в отношении России и Беларуси и ввели новые.

Одно из нововведений коснулось топлива. Теперь ввозить из Беларуси или России топливо в стандартных баках транспортных средств запрещено, если его объем превышает 200 литров. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Как сообщала Таможня Литвы, при обнаружении превышения нормы в 200 литров транспортное средство не будет допущено на территорию Литвы и Евросоюза и будет развернуто обратно в страну выезда. В случае несогласия водителя с таким решением к нему могут быть применены санкции, предусмотренные ст. 515 Кодекса об административных правонарушениях, включая возможный арест транспортного средства.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com