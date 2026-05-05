5 мая 2026, вторник, 15:34
Культовые модели Alfa Romeo получили спортивное обновление

  • 5.05.2026, 14:57
Они невероятно востребованы, несмотря на возраст.

Alfa Romeo продолжает обновлять свои модели Giulia и Stelvio, несмотря на их возраст. Компания представила новый пакет Performance Package для европейского рынка, который добавляет спортивные и технологические улучшения без изменения двигателей, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Изначально Alfa Romeo планировала полностью перейти на электромобили к 2027 году, однако позже пересмотрела стратегию из-за более медленного роста спроса на EV. В результате новое поколение Giulia и Stelvio задерживается, а нынешние версии останутся в продаже как минимум до конца 2027 года.

В рамках обновления автомобили получили адаптивную электронно-гидравлическую подвеску Synaptic Dynamic Control, заимствованную у версии Quadrifoglio. Она позволяет менять жесткость амортизаторов в зависимости от режима движения — от более комфортного до спортивного.

Также пакет включает улучшения интерьера. Черную кожаную отделку с красной строчкой, карбоновые вставки на панели и дверях, а также премиальную аудиосистему Harman Kardon мощностью 900 ватт.

Несмотря на возраст — Giulia выпускается с 2015 года, а Stelvio с 2016-го — обе модели остаются востребованными у поклонников динамичного вождения и считаются одними из наиболее удачных по дизайну в линейке бренда.

