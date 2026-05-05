5 мая 2026, вторник, 18:41
Казахстан запланировал отказаться от электричества из России

  • 5.05.2026, 18:30
С 2027 года.

Казахстан планирует отказаться от поставок российской электроэнергии с 2027 года при условии успешного введения в работу энергетических объектов, заявил заместитель министра энергетики Сунгат Есимханов на пресс-конференции, передает Zakon.kz.

По словам Есимханова, если страна введет все запланированные объекты, то власти не будут дожидаться окончания строительства атомной электростанции и смогут отказаться от поставок электроэнергии из России. Он уточнил, что в прошлом году в Казахстане произвели 123,1 млрд кВт⋅ч электроэнергии, а потребили 124,6 млрд кВт⋅ч.

Есимханов также отметил, что Казахстан реэкспортирует часть закупаемой у России электроэнергии в Киргизию.

В начале апреля председатель правления холдинга «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов сообщил, что Казахстан вместо России выбрал в качестве подрядчика для строительства трех теплоэлектроцентралей Сингапур. ТЭЦ должны быть построены в Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау.

В последнем городе уже начато строительство без участия России, власти сослались на отсутствие гарантий на «удешевленное финансирование с российской стороны».

В рамках национального проекта по развитию угольной генерации на 2026–2030 годы в Казахстане должны быть запущены восемь новых электростанций, а еще 11 должны пройти модернизацию. Цель проекта — наращивание электрогенерации и повышение ее эффективности.

