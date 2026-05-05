Пентагон не стал опровергать наличие «дельфинов-камикадзе» у США 1 5.05.2026, 19:11

Пит Хегсет

Пит Хегсет заявил, что у Ирана их точно нет.

Глава Пентагона Пит Хегсет отверг предположения о том, что Иран использует дрессированных и «дельфинов-камикадзе», вооруженных взрывчаткой, для блокирования Ормузского пролива, но не стал отвечать на вопрос, могут ли США обладать такими возможностями.

«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть наличие у нас дельфинов-камикадзе, но могу точно сказать, что у них [у Ирана] их нет», — сказал он на пресс-конференции.

В ответ председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн пошутил, сделав отсылку к серии фильмов «Остин Пауэрс», где Доктор Зло требовал «акул с лазерами на голове». «Это как акулы с лазерными лучами, так ведь?» — сказал он.

Еще в 2000 году ВВС сообщала, что дельфины и другие водные млекопитающие которые были обученные «убивать для советского флота», были проданы Ирану. «Дельфины якобы могли различать иностранные и советские подводные лодки по звуку винта», — говорилось в статье.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com