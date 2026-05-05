закрыть
5 мая 2026, вторник, 20:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пентагон не стал опровергать наличие «дельфинов-камикадзе» у США

1
  • 5.05.2026, 19:11
Пентагон не стал опровергать наличие «дельфинов-камикадзе» у США
Пит Хегсет

Пит Хегсет заявил, что у Ирана их точно нет.

Глава Пентагона Пит Хегсет отверг предположения о том, что Иран использует дрессированных и «дельфинов-камикадзе», вооруженных взрывчаткой, для блокирования Ормузского пролива, но не стал отвечать на вопрос, могут ли США обладать такими возможностями.

«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть наличие у нас дельфинов-камикадзе, но могу точно сказать, что у них [у Ирана] их нет», — сказал он на пресс-конференции.

В ответ председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн пошутил, сделав отсылку к серии фильмов «Остин Пауэрс», где Доктор Зло требовал «акул с лазерами на голове». «Это как акулы с лазерными лучами, так ведь?» — сказал он.

Еще в 2000 году ВВС сообщала, что дельфины и другие водные млекопитающие которые были обученные «убивать для советского флота», были проданы Ирану. «Дельфины якобы могли различать иностранные и советские подводные лодки по звуку винта», — говорилось в статье.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин