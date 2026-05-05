Украинцы вложили рекордную сумму в государственные облигации
- 5.05.2026, 19:54
Исторический максимум.
По состоянию на начало мая граждане Украины инвестировали в государственные ценные бумаги более 137,2 млрд грн — это исторический максимум, передает New Voice.
Спрос на государственные облигации со стороны граждан и бизнеса стабильно растет. В апреле 2026 года объем вложений юридических лиц в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) был на 28,5% больше, чем в апреле 2025 года, а вложения физических лиц — более чем на 61,3% выше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Министерство финансов.
По состоянию на 4 мая физические лица Украины инвестировали в государственные ценные бумаги более 137,2 млрд грн (что является историческим максимумом), тогда как юридические лица — более 221,7 млрд грн.
В апреле-2026 Минфин провел 12 аукционов по размещению ОВГЗ, по результатам которых в государственный бюджет было привлечено 17,3 млрд грн в эквиваленте. Средневзвешенная доходность составила 15,67% годовых в гривне, 3,23% — в долларах США и 3,13% — в евро.
Также в апреле Минфин провел аукцион по обмену (switch-аукцион) ОВГЗ. Спрос со стороны участников рынка достиг 5,7 млрд грн.
Инвесторам предложили обменять облигации со сроком погашения 20 мая 2026 года на новые — с погашением 13 июня 2029 года (срок обращения — почти три года). В результате этой операции облигации с более коротким сроком погашения были аннулированы, что способствовало уменьшению долговой нагрузки на государственный бюджет в текущем году.
Сейчас в обращении находятся государственные облигации на более чем 2 трлн грн. Наибольшие доли портфеля удерживают коммерческие банки — 47,09% и НБУ — 32,94%. Доли других инвесторов распределяются так: юридические лица — 11,07%, физические лица — 6,85%, страховые компании — 1,23%, нерезиденты — 0,79%, территориальные общины — 0,02%.
В Минфине также добавили, что в течение 2025 года по результатам аукционов по размещению ОВГЗ в государственный бюджет было направлено около 570 млрд грн. А с начала полномасштабного вторжения общий объем средств, привлеченных через внутренние заимствования, превысил 2,2 трлн грн.
В 2026 году Министерство финансов планирует привлечь через ОВГЗ до 420 млрд грн.