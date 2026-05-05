5 мая 2026, вторник, 21:40
Возле «дворца Путина» в Геленджике начался пожар

  • 5.05.2026, 21:28
Пламя вспыхнуло после объявления угрозы атаки беспилотников.

В районе Геленджика, неподалеку от «дворца Путина», после объявления угрозы атаки беспилотников вспыхнул пожар. Возгорание произошло на расположенном в море объекте, а кадры опубликовали телеграм-каналы Exilenova+ и «Крымский ветер». Перед этим в Геленджике, по информации местных властей, работала сирена системы оповещения, а мониторинговые каналы предупреждали о возможной атаке безэкипажных катеров.

Что именно загорелось в море, пока не установлено. ASTRA геолоцировала опубликованные кадры и подсчитала: расстояние от горящего объекта до берега — около 5 км, до «дворца Путина» — примерно 17,5 км.

В прошлом году, в ночь на 28 августа, из-за падения обломков сбитого дрона в Краснодарском крае вспыхнул сильный лесной пожар, который тушили четыре дня. По данным МЧС России, площадь возгорания тогда составила 17 гектаров (170 тысяч квадратных метров). Как уточняло «Агентство», лес горел примерно в 10 км по прямой от мыса Идокопас — где и находится «дворец» Владимира Путина.

«Дворец Путина» — это строение площадью 17,7 тысячи квадратных метров на черноморском берегу, в 20 км от Геленджика. Согласно расследованию Алексея Навального, в комплекс входят ресторан, вертолётная площадка, ледовый дворец, церковь, амфитеатр, гостевой дом, АЗС и 80-метровый мост. Внутри основного здания — бассейн с аквадискотекой, спа-центр, сауны, турецкие бани, собственные мясо-рыбный, овощной и десертный цеха, склад лечебной грязи, библиотека, музыкальная гостиная, кальянная, театр, кинотеатр, винный погреб и даже казино. Над территорией установлена бесполётная зона, а прилегающие 7 тысяч гектаров, по данным расследования, принадлежат ФСБ. В фильме ФБК утверждалось, что на строительство потратили не менее 100 млрд рублей, а само здание является самым большим частным жилым домом в России.

