The Rolling Stones анонсировали выход 25-го студийного альбома 5.05.2026, 22:03

Он выйдет в июле.

Новый студийный альбом британской рок-группы The Rolling Stones выйдет 10 июля. Название альбома — Foreign Tongues. В пластинку войдет 14 треков, а первый сингл «In The Stars» группа опубликовала уже сегодня.

В Instagram музыканты опубликовали видео, на котором Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд работают в студии звукозаписи.

Как пишет Variety, в записи нового альбома примут участие Пол Маккартни, фронтмен The Cure Роберт Смит и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers. Альбом записали менее чем за месяц на студии Metropolis Studios в Западном Лондоне. Продюсировал пластинку Эндрю Уотт, работавший с Леди Гагой, Элтоном Джоном и Оззи Осборном.

Foreign Tongues выходит менее чем через три года после 24-го альбома группы Hackney Diamonds, который стал их первой студийной работой с оригинальным материалом за 15 лет.

