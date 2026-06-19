Ученые: Следы инопланетных цивилизаций стоит поискать на Луне 3 19.06.2026, 10:29

Фото: charter97.org

Особый интерес представляют едва заметные фрагменты сфер Дайсона.

Вероятно, некоторые внеземные цивилизации исчезли ещё до зарождения жизни на нашей планете. Брайан Лаки, астроном-теоретик из Оксфордского университета (Велибритания), предлагает искать следы древних инопланетных артефактов на Луне, пишет «Нож».

Лаки предположил, что пылевые остатки неизвестных изобретений могли осесть на поверхности естественного спутника Земли. По словам учёного, особый интерес представляют едва заметные фрагменты сфер Дайсона.

Сфера Дайсона — это гипотетическое астроинженерное сооружение. Ещё точнее — проект, который могли создать представители сверхразвитых инопланетных цивилизаций для использования энергии центральной звезды.

По мнению Брайана Лаки, инженерам из далёкого космоса, возможно, пришлось бы постоянно следить за состоянием сферы. Когда же их цивилизация вымерла, сооружения стали бы разрушаться, деформироваться и притягиваться друг к другу, заполняя космос «пылью». Последнюю учёный и надеется найти на Луне.

Лаки верит, что микроскопические обломки могли достичь Солнечной системы. Он свою гипотезу так: наша система вращается вокруг центра галактики и может проходить через скопление таких искусственных частиц из межзвёздной среды.

Если Лаки прав, первые свидетельства существования инопланетян могут быть связаны не с радиосигналами или находками из области астробиологии.

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