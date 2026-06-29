Путин опозорился, рассказывая о ситуации на фронте
- 29.06.2026, 10:32
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Оказывается, бои идут на территории РФ.
Российский диктатор Владимир Путин 28 июня в интервью пропагандистам российского СМИ Вести заявил, что ВСУ «почти окружены» в районе реки Старый Оскол. Однако Старый Оскол — это не река, а город в Белгородской области РФ, расположенный более чем в 100 км от границы с Украиной.
«На левом берегу реки Старый Оскол нами [подразделениями ВС РФ] фактически заблокирована разнородная группировка противника численностью около 5 тысяч человек. Она прижата к реке. Вот сверху наступает 1-я танковая армия российских вооруженных сил и прижимает противника с севера, 3-я мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия с юга», — заявил российский диктатор.
Путин добавил, что до «полного окружения» украинских подразделений, якобы, осталось примерно два километра.
Однако советник министра обороны Украины и общественный деятель Сергей Стерненко отметил, что Старый Оскол — это город в Белгородской области РФ, являющийся административным центром Старооскольского городского округа.
«У Путина уже полный маразм. Он заявил, что ВСУ почти окружены в районе Старого Оскола. Этот город расположен в Белгородской области в 100 км от границы», — написал Стерненко.