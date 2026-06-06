Три африканские страны приступили к строительству газопровода в Европу в обход России 6.06.2026, 11:42

Фото: EPA

Новый маршрут не только укрепит энергетическую безопасность ЕС, но и усилит роль Алжира.

Алжир, Нигер и Нигерия приступили к строительству масштабного проекта Транссахарского газопровода Trans-Saharan Gas Pipeline, который должен поставлять в Европу до 30 млрд кубометров природного газа в год. Такой проект рассматривается как один из главных элементов диверсификации энергоснабжения Евросоюза на фоне отказа от российского газа. Об этом пишет Business Insider.

По словам журналистов, строительство уже началось на территории Алжира.

Отмечается, что Транссахарский газопровод должен соединить газовые месторождения Нигерии с европейским рынком через территории Нигера и Алжира.

Общая длина магистрали составит около 4 128 километров. Трубопровод будет проходить от нигерийского города Варри через Нигер к газовому хабу Хасси-Рмель в Алжире - одному из крупнейших газовых центров Африки.

Впоследствии газ будет транспортироваться через существующую алжирскую инфраструктуру к средиземноморским терминалам и газопроводам, поставляющим топливо в страны Европы. Аналитики ожидают, что после завершения строительства трубопровод сможет транспортировать до 30 млрд кубометров газа ежегодно.

Новый участок на территории Алжира будет иметь длину около 1210 километров и простираться от границы с Нигером до города Аулеф на юге страны. После чего его подключат к уже существующей инфраструктуре, ведущей к Хасси-Рмелю.

В свою очередь, Нигер намерен начать строительство своего 720-километрового участка в начале 2027 года.

В частности, министр нефти Нигера Хамаду Тини назвал проект историческим и подчеркнул, что он окажет серьезное экономическое и социальное влияние на регионы, через которые будет проходить газопровод.

Участники проекта считают, что новый маршрут не только усилит энергетическую безопасность Европы, но и укрепит роль Алжира как одного из главных поставщиков газа на европейский рынок.

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